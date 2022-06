SPECTACLE / 4 Women Show : parce que nos meufs aussi ont du talent

Ce vendredi 3 juin à 19h30, place au stand-up 100% féminin sur la scène du théâtre de la Chapelle.

Perrine Laffranchi, Diane de Saint Alary, Bérangère Mathot et Delphine Derrien s’essayeront le temps d’une soirée à l’exercice du stand-up, genre de spectacle, né à la fin du dix-neuvième siècle aux États-Unis, au cours duquel un.e humoriste s’adresse au public directement, sans accessoires ni personnages, d’une manière spontanée, en commentant de façon caustique le quotidien en interaction avec les spectateurs. Les quatre jeunes femmes bourrées d’humour et de dérision, les deux ingrédients indispensables à une session de stand-up en bonne et due forme, vont s’en donner à cœur joie. Après trois mois d’atelier sous la houlette d’Audrey Duputié qui signe ici la mise en scène, Perrine, Diane, Bérangère et Delphine ont chacune pensé et écrit leur propre sketch, qu’elles vous présenteront tour à tour ce vendredi soir dans un spectacle unique où les rires vont fuser aussi vite que les punchlines. Attention pour les retardataires, la représentation est unique. _Vx

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr

59 vues totales, 59 vues aujourd'hui