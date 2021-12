Sortie sur le lagon de Simpson Bay pour les séniors citizens avec le Rotary-club de Saint-Martin Nord

Le Rotary-club de Saint-Martin Nord a organisé une sortie sur le lagon de Simpson Bay pour les personnes âgées.

Le samedi 11 décembre dernier, de 14 à 17h, les personnes du 3ème âge de Bethany Home et des différents quartiers de Saint-Martin ont pu apprécier une sortie en bateau sur l’Explorer dans un tour complet du lagon, avec buffet, boissons, animation musicale et danses (pour certains). Malgré quelques bourrasques de vent, la météo était favorable et le soleil au rendez-vous. Nos «senior citizens» ont passé un excellent après-midi et espèrent se revoir lors de la prochaine sortie de Noël 2022.

Cet événement est en effet une action annuelle du Rotary-club de Saint-Martin Nord, depuis sa création en 1988. Sauf en 2020 où cette action n’avait pas pu être organisée pour des contraintes liées à la crise COVID-19.

Remerciements :

Cette sortie en bateau du 3ème âge a pu être financée par une précédente «boat-party» payante, le samedi 27 novembre de 20h à 23h. sur le même bateau, avec une centaine de personnes que le Rotary-club remercie pour leur participation, car ils sont les principaux donateurs sans lesquels cette action humanitaire n’aurait pas pu avoir lieu.

Le Rotary-club de Saint-Martin Nord remercie également tous ceux qui lui ont offert des lots pour le tirage de la tombola du 27 novembre :

Artsen Gas Service, Galerie Minguet, Rapidoprint, Grand-Case Beach Club et Bar-restaurant Sunset, restaurant la Villa Créole à Grand-Case, Restaurant-boutique Top-Carrot, Restaurants Le Bistro de la mer, O Plongeoir, La Main à la Pâte, Be Cool, Tropicana, La Petite Auberge, La Croissanterie, Boutiques Ananas et La Parisienne,

Merci aussi à Grape-Wine pour une partie des boissons, à Sandyg’s et Clément de Grand-Case, pour la nourriture, à certaines rotariennes ou épouses de rotariens pour les desserts, aux DJ Patrice et Ruby, pour l’animation musicale, à GCEE (Belto Lake), D&J Tours (Joe Liburd) et Connors wheelchairs Services, pour les transports routiers jusqu’à Simpsonbay, ainsi qu’à l’EXPLORER et au personnel encadrant de la maison de retraite, pour leur fidélité à nous aider, chaque année avant Noël, dans la réussite de cette action humanitaire envers nos senior citizens.