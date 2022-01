Solidarité : Vif succès de l’opération « Un Sapin à Souhaits » !

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes du Leo Club Safari, les Lions Club Fort Louis et Doyen ont organisé un Noël en faveur des enfants accueillis à l’hôpital Louis-Constant Fleming, au sein des associations COBRACED et AIDES, et des familles en difficulté des quartiers prioritaires de l’île. Le Père Noël a remis à chacun des enfants, un cadeau adapté à son âge ainsi qu’un goûter.

Le Leo Club Safari, avait lancé début décembre l’opération « Un Sapin à Souhaits», pour les fêtes de fin d’année. Jusqu’au 15 décembre, le club a collecté des jouets pour les enfants et adolescents, avec pour objectif de les remettre aux 200 enfants issus de familles bénéficiaires des associations COBRACED, AIDES et l’hôpital Louis-Constant Fleming.

L’opération s’est révélée être un véritable succès. Pratiquement tous les anges ont trouvé un parrain et/ou une marraine. La population, comme à son habitude, s’est montrée extrêmement solidaire et les membres du Leo Club SAFARI remercient ces généreux donateurs.

Les jeunes ont poursuivi la distribution des cadeaux à Grand-Case, Quartier d’Orléans et Sandy-Ground.

Dans cette période difficile, un simple geste autour de nous peut donner un sourire à l’autre.

La deuxième partie de la journée a été financée grâce à la collecte de jouets qui avait eu lieu sur 2 samedis de décembre. Des jouets et des livres ont été également offerts par le Service jeunesse & sport de la collectivité de Saint-Martin.

Remerciements aux sponsors NAGICO Assurances, Office Fournitures SXM, le West Indies Mall, le Lions Club de Saint-Barth, GymFit Sxm, Quickly Rent-A-Car, et les musiciens du groupe de Gwo ka pour leur participation à la réalisation de cette action.