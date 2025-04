SOLIDARITÉ / Tournoi de Belote : Quand le jeu rime avec générosité

Le Tournoi de Belote organisé le 14 mars dernier par le Lions Club Oualichi a rassemblé près de cinquante passionnés de cartes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Grâce à leur participation et à la générosité des sponsors, cet événement a permis de soutenir les actions caritatives de l’année tout en contribuant au financement du voyage aux États-Unis de la Classe Internationale du Lycée Robert Weinum. Un chèque de 800€ a ainsi été remis aux enseignants accompagnateurs.

L’engouement autour de ce tournoi s’est également manifesté à travers le succès du buffet maison, où les spécialités locales préparées par les membres du club, soupes saint-martinoises, journey cakes, accras, tartes et gâteaux, ont été très appréciées. Cet élan de solidarité a été rendu possible grâce à l’implication des bénévoles et au soutien précieux des nombreux sponsors qui ont offert des lots aux joueurs.

Le Lions Club Oualichi tient à adresser un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Cette belle mobilisation illustre une fois de plus l’engagement collectif pour des causes solidaires et éducatives. _Vx

