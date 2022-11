SOLIDARITÉ / Tombola : appel à la générosité des professionnels pour la cause animale

Le Collectif Animaux SXM lancera bientôt sa première tombola qui vise à récolter des dons pour permettre à l’association de poursuivre son travail de sauvetage des chiens saint-martinois. Commerçants, restaurateurs, hôteliers, prestataires de services, cet appel à la générosité s’adresse à vous.

Le principe de la tombola est connu de tous, il s’agit d’un jeu de hasard qui permet de gagner des lots de nature variable par le biais d’un tirage au sort. Le Collectif Animaux SXM appelle donc tous les professionnels désireux de mettre en jeu des lots de leur choix pour proposer une tombola digne de ce nom. Que ce soit des bons d’achat dans une boutique, un déjeuner ou un dîner dans un restaurant, une sortie en bateau, un tour en jet ski ou une location de kayak, une ou plusieurs nuits à l’hôtel, des bijoux et accessoires, des objets proposés à la vente, tout lot est le bienvenu et toutes les idées sont bonnes. L’association a besoin de vous plus que jamais pour continuer à œuvrer pour cette cause qui touche tout le monde : celles des animaux abandonnés de Saint-Martin. Depuis la création du Collectif Animaux SXM fin septembre 2021, une centaine de chiens ont été pris en charge grâce à l’aide des fondatrices. Depuis que la collectif est devenu officiellement une association le 9 mai 2022, c’est une quarantaine de chiens qui ont été adoptés en raison du travail acharné des représentantes de l’association et des bénévoles. Même si le Collectif Animaux SXM concentre ses efforts sur la prise en charge des chiens, il a aidé à la stérilisation d’une dizaine de chats et à l’adoption de quatre. Le Collectif a besoin de vous pour augmenter ces résultats et couvrir les frais vétérinaires, administratifs et de voyage, la nourriture, les cages, les stérilisations, etc. La tombola aura lieu le samedi 3 décembre au Garden à Cul-de-Sac. La mise en vente des billets de tombola, au prix unique de 5€, se fera à partir du 19 novembre. Les tickets seront disponibles au Garden et à la clinique vétérinaire de Grand-Case. Les personnes voulant participer en ligne peuvent contacter directement l’association (voir infos). Mais avant cela, que les généreux donateurs de lot se manifestent auprès du Collectif avant le 19 novembre afin de rendre cette tombola mémorable et surtout, que les chiens cocotiers puissent en bénéficier. Merci pour eux. _Vx

Infos :

Mehdi : 06 90 88 51 12 (Appel / SMS)

Elise : +33 (0)7 85 69 75 32 (Whatsapp)

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

