SOLIDARITE : Le Rotary Club de Saint-Martin organise samedi 10 décembre une collecte de jouets pour les enfants défavorisés

Habitué des opérations solidaires, le Rotary Club de Saint-Martin Nord organise ce samedi 10 décembre, de 8h à 12h, sur le parking de Super U à Hope Estate, une collecte de jouets dédiée aux enfants démunis.

Le Rotary Club de Saint Martin Nord en appelle à votre générosité ! En cette période de Noël, certains enfants défavorisés n’auront pas accès à de nombreux cadeaux. Pour autant, nous avons tous chez nous, des jouets, jeux de société, peluches, poupées, bandes dessinées, et d’autres jouets qui ne servent plus, tout en étant encore en bon état. « On encourage les parents comme les enfants à donner une seconde vie aux jouets qui ne sont plus utilisés et qui feront certainement le bonheur d’autres enfants », souligne un membre du Rotary.

Cette collecte est l’occasion aussi de sensibiliser parents et enfants, au partage mais surtout à l’environnement. En effet, en optant pour le don, les familles recyclent leurs vieux jouets et adoptent ainsi une « démarche éco-responsable ».

Les membres du Rotary vous attendent nombreux samedi 10 décembre sur le parking du Super U à Hope Estate. Tous les jouets récoltés seront redistribués pendant les fêtes aux enfants défavorisés. Vous ferez des heureux ! _AF

