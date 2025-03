SOLIDARITE : Grande braderie de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge organise une braderie exceptionnelle ce samedi 8 mars, de 8h à 16h, devant la Maison de la Croix-Rouge à Concordia, rue du Soleil Levant.

Les bénévoles vous accueilleront chaleureusement et proposeront une large sélection d’articles à petits prix : vêtements pour enfants et adultes, chaussures, sacs et bien plus encore. Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en soutenant une action solidaire. Venez nombreux et n’hésitez pas à partager l’information pour contribuer au succès de cette journée! _Vx

