Softball : Reprise du tournoi dimanche au stade JL Vanterpool

Après une courte interruption, le tournoi de softball organisé par l’association SXM Sport Mouvement retrouve la pelouse du stade Jean-Louis Vanterpool, pour des rencontres toujours spectaculaires qui vont, encore une fois, passionner le public.

Les Warriors MLB, les Ilegales, Controlers et No Limites, des équipes venues de Saint-Martin et Sint Maarten vont s’affronter durant toute l’après-midi de ce dimanche 9 mai.

Le premier coup de batte, qui lancera les hostilités sportives, devrait être donné à partir de 13 heures, pour des matches qui se prolongeront jusqu’à environ 19h30.

A noter, qu’en matinée, de 9h à 11h30, ce sont les jeunes qui participeront à leurs séances d’entraînement de baseball.

Pour plus d’informations concernant les inscriptions des enfants âgés de 5 à 16 ans, afin de les initier à la pratique du baseball, contacter Lolo au +590 690 10 35 03 ou Yigui Santana au +590 690 22 29 24.