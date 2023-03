SOCIÉTÉ : Visite officielle de Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française

Pour la première fois depuis sa prise de fonction le 10 septembre 2021, Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française, s’est rendu dans les Antilles du 27 février au 4 mars dernier avec un arrêt sur le territoire de Saint-Martin. Rencontre.

Engagé depuis de nombreuses années au sein de la Croix-Rouge française dont il était le secrétaire national depuis 2017, le nouveau président a débuté sa journée de visite au Pôle Santé regroupant un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), un Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et le Bus Santé pour tous. En découvrant les équipes sur le terrain, Philippe Da Costa a tenu à saluer leur engagement avant de faire le point sur les actions menées par la Délégation Territoriale de Saint-Martin fondée et présidée par Ketty Karam Fischer et dont la direction du pôle établissements de la Croix-Rouge à Saint-Martin est assurée par Farah Viotty. Philippe Da Costa a souligné deux axes primordiaux lors du point presse mercredi passé à la Maison Croix-Rouge à savoir les notions de mobilisation et de résilience : « essentielles dans la stratégie 2030, il est bon de savoir comment la Croix-Rouge prend sa part pour développer la résilience qui est dans notre ADN ».

Avec comme objectif de réduire la vulnérabilité des populations et de renforcer les accompagnements autour de la prévention, de l’éducation, du secours d’urgence et du lien social, la Croix-Rouge française compte 65.000 bénévoles et 20.000 salariés en France contre une trentaine de professionnels, 55 adhérents et 15 bénévoles fortement engagés sur le territoire abritant le Pôle Urgence Caraïbes. Après avoir rencontré le préfet Vincent Berton avec qui il a échangé sur les enjeux de sécurité civile, et Michel Petit, 4ème vice-président de la Collectivité, Philippe Da Costa, également docteur en sciences de l’éducation, a visité la crèche multi-accueil « Pomme d’Happy » de la Croix-Rouge française qui dénombre 49 berceaux dont certains sont occupés par des enfants en situation de handicap : « Tout se joue dans les premiers jours de la vie.

Cette crèche est un véritable lieu de mixité sociale ». La délégation s’est ensuite dirigée vers le lieu d’accueil de jour de la Croix-Rouge à Marigot, qualifiée de « premier maillon d’une chaîne d’insertion où tous ceux qui souffrent d’exclusion sont accueillis, écoutés, sans préjugé » déclarait Philippe Da Costa conscient de la grande précarité que vivent plusieurs familles sur l’île.

Prônant une reconnaissance du bénévolat et un soutien à sa formation, Philippe Da Costa ajoutait « il faut que les pouvoirs publics accompagnent et soutiennent les associations. Nos territoires sont ce qu’ils sont en termes de solidarité grâce à elles ». _Vx

