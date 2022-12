SOCIÉTÉ : Violences faites aux femmes : brisons le silence

Courant de semaine dernière, la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe et de Saint Martin (CAF) organisait la 5ème édition de « Brisons Le Silence », action annuelle dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

C’est au cœur de la Villa Gumbs à la Savane que 50 femmes et 30 enfants victimes de violences intrafamiliales se sont retrouvés le temps d’une journée dédiée au bien-être et aux activités sportives et artistiques. Chaque année, sous la direction des travailleurs sociaux de la CAF en collaboration avec Le Manteau, association porteuse du projet, la manifestation « Brisons Le Silence » est réservée aux femmes suivies par les deux structures afin de les informer et les sensibiliser sur les conséquences dramatiques dont peuvent souffrir les enfants en cas de violence intrafamiliale, ainsi que des dispositifs existants dans le but de les soutenir et de les accompagner si elles subissent cet enfer. Dans une bienveillance totale et une énorme solidarité, les femmes ont ainsi pu déguster un petit-déjeuner ensemble afin de renforcer les liens familiaux pour ensuite goûter à la joie de créer une peinture, de s’adonner à l’improvisation théâtrale, d’échanger en toute quiétude avec les représentants des forces de l’ordre et du secteur associatif, de se faire maquiller et photographier ou encore de danser autour de la piscine prise d’assaut par les enfants, dont la présence était une grande première pour cette édition 2022.

La présidente et fondatrice de l’association Cobraced Audrey Claxton, marraine de l’évènement, n’a pas manqué de rappeler à ces femmes dont la vie n’a pas toujours été tendre avec elles que leur force doit demeurer intacte. Plaçant la famille et l’estime de soi au cœur des attentions, l’action « Brisons Le Silence » offrait un environnement sécurisé et porteur aux femmes qui ont profité pleinement des activités mises en place. Par le biais de l’art, les participantes ont pu exprimer leurs sentiments et leur expérience, dans un touchant élan de sororité. La parole s’est libérée, pour les femmes mais aussi pour les enfants. La 5ème édition de « Brisons Le Silence » aura contribué à sa mesure à mettre un terme à cette violence qui doit être une priorité et une affaire de tous grâce aux équipes de la CAF, du Manteau, des partenaires comme Trait d’Union et la maison de protection des familles et les prestataires, mais elle fut surtout une journée inoubliable pour ces femmes uniques et leurs enfants. _Vx

1,586 vues totales, 224 vues aujourd'hui