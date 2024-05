SOCIÉTÉ : Vibrante commémoration du 28 mai

Le 28 mai 2024 marquait le 176ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Cette journée d’émancipation a été commémorée lors d’une cérémonie officielle chargée en émotions et en animations.

La cérémonie s’est tenue auprès de notre symbole local, la statue de Lady Liberty à Agrément, en présence des officiels et personnalités du territoire ainsi que des représentants de Sint Maarten et d’Anguilla. Lors de cette commémoration historique qui rendait également hommage à Elisa Inès Lewis Louis Bay alias Tantan Nez et à la ‘Panama dance’, les prises de parole fortes et bienveillantes des élus territoriaux et du représentant de l’État ont permis de rappeler l’importance de se remémorer le passé, déterminant dans l’histoire commune de ces territoires aux destins liés. Retenons que la liberté est un bien précieux qu’il faut chérir et préserver quotidiennement. Félicitations aux nombreux danseurs, conteurs, chanteurs et musiciens qui ont mis à profit leur talent artistique pour retracer avec justesse l’histoire de Saint-Martin au 19ème siècle et transmettre à l’assemblée la grande charge émotionnelle d’une célébration aussi importante pour l’humanité. _Vx

