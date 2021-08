Société : UNIT-978 et UNSa font front commun

La grève se poursuit à la Collectivité de Saint-Martin. Après avoir ouvertement dénoncé l’attitude du syndicat UNI-T 978 et qualifié son secrétaire général Albert Blake de « voyou », « marionnette…en mal de reconnaissance », d’aucuns pouvait penser que le dialogue entre les deux syndicats aurait été rompu. Pourtant un communiqué de presse diffusé hier annonce que les deux syndicats ont décidé « de coordonner leurs efforts afin de faire entendre la voix des agents de la Collectivité ».

Le communiqué de presse :

« UNI-T 978 et UNSa Territoriaux SXM se sont rencontrés le vendredi 30 juillet 2021. Suite à cette rencontre les deux syndicats ont décidé de coordonner leurs efforts et de mener une action commune afin de faire entendre la voix des agents de la Collectivité trop longtemps en souffrance et exiger plus de respect dans l’exercice de leurs missions et d’accélérer dans le cadre d’un calendrier précis la régularisation des carrières de l’ensemble des agents avant la mise en place de la ligne directrice de gestion

cet échange a permis de clarifier et d’harmoniser la positions des deux organisations sur la méthode à adopter pour mener à bien ce mouvement dans l’intérêt des agents mais aussi et surtout de la population de Saint-Martin qui a droit à un service public de qualité assuré en priorité par ceux qui connaissent cette population »