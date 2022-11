SOCIETE : Une marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée le 19 novembre prochain par le collectif « NousToutesSXM »

Samedi 19 novembre 2022, plusieurs marches contre les violences sexistes et sexuelles auront lieu dans toute la France. À Saint-Martin, le mouvement lancé en 2018 marchera pour la cinquième fois consécutive et continuera tant que nécessaire. Rejoignez-nous !

Avec cette marche, nous portons la volonté d’une Friendly Island dans laquelle les violences n’ont pas leur place. NON, la violence n’est pas culturelle ! Qu’il s’agisse de violences quotidiennes (harcèlement sexuel constant dans la rue, violences sexistes au travail, violences intrafamiliales, violences conjugales, violences sexuelles, violences psychologiques) ou de crimes perpétrés en toute impunité : pédocriminalité, trafic d’humains, féminicides…

En tant que Saint-Martinois et Saint-Martinoises de souche ou de cœur, nous ne pouvons plus nous permettre de fermer les yeux. Nous rappelons que c’est un droit fondamental de vivre à l’abri des violences quel que soit le genre, le sexe, l’origine ou l’âge. Les violences doivent cesser. Les victimes doivent être protégées, accompagnées et mises en sécurité.

Avec cette marche, nous portons la voix de toutes celles et ceux qui, parmi nous, subissent en silence.

Avec cette marche, nous portons la voix de mineur.e.s victimes ou co-victimes.

Avec cette marche, nous portons la voix de celles et ceux qui ne peuvent plus parler. Marchez avec nous le samedi 19 novembre!

Les rendez-vous: Ateliers pancartes et banderoles avant la marche Mercredi 16 Novembre : 15H30-17H30 au Kiosque du Marché, Front de Mer à Marigot

Marche contre les violences sexistes et sexuelles :

Samedi 19 novembre : 9H00 au Kiosque du Marché, Front de Mer à Marigot

Pour plus d’infos: Retrouvez-nous sur FB/IG @NousToutesSXM

