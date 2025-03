SOCIÉTÉ : Un partenariat stratégique pour suivre les jeunes Saint-Martinois après le bac

L’Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques de Saint-Martin (ITSEE) et le Service de l’Éducation Nationale des Îles du Nord (SENIDN) ont officialisé le 21 mars dernier un partenariat pour lancer une enquête annuelle sur le devenir des élèves saint-martinois après la terminale.

Cette initiative vise à mieux comprendre les parcours post-bac, identifier les réussites et les obstacles, et ajuster les politiques publiques pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour des jeunes sur le territoire.

Chaque année, deux cohortes seront interrogées par mail : un an et trois ans après la sortie du lycée. La première enquête concernera 470 élèves issus du lycée Robert Weinum et du lycée professionnel Daniella Jeffry. Un questionnaire en ligne recueillera des informations sur leur situation actuelle, incluant études, emploi, chômage, ou projets de retour.

Selon Alain Richardson, président de l’ITSEE, ces données permettront d’analyser l’impact des formations suivies et d’anticiper les besoins économiques du territoire : “On ne peut pas continuer à mettre en place des politiques publiques qui ne prennent pas en compte le potentiel de notre jeunesse qui se trouve plus souvent en dehors de Saint-Martin”. Le vice-recteur Harry Christophe a souligné l’importance d’un tel suivi pour mieux accompagner les élèves et adapter les offres de formation : “Ça s’inscrit dans une stratégie de développement du territoire”.

En parallèle de la convention, une “collaboration avec la Maison de Saint-Martin permettra d’interroger les jeunes saint-martinois en métropole”, précise le directeur de l’ITSEE, Philippe Winnicki.

Les résultats seront publiés en septembre et novembre 2025 et rendus accessibles à toutes les institutions concernées. _Vx

