SOCIÉTÉ : Tour de l’île des travaux réalisés par la Collectivité de Saint-Martin

Une visite générale des travaux d’aménagements du territoire et de réhabilitation des infrastructures de l’île était organisée ce mercredi matin par la COM de Saint-Martin. Sous un soleil de plomb, la presse était ainsi invitée à visiter les six chantiers concernés.

Il est un peu plus de 9h quand la visite commence officiellement avec l’arrivée du président de la Collectivité et ses équipes. Le rendez-vous est donné aux carbets de la Baie Orientale, où de nouvelles toilettes publiques ont été mises en place dans ce lieu hautement touristique.

C’est ensuite à l’embarcadère de Cul-de-Sac que le président Louis Mussington inaugure officiellement les sanitaires flambants neufs, refaits pour un budget de 23 000 €, à côté du spectacle de désolation qu’offre le rivage rouge de sargasses. Un contraste assez saisissant. « Ce sont certes de petits investissements mais ô combien importants, d’autant plus dans un lieu de passage crucial, vers l’îlet Pinel » rappelle Bernadette Davis, 2e vice-présidente.

La matinée se poursuit par la visite des écoles Ghislaine Rogers et Elie Gibs à Grand Case, qui ont fait l’objet de deux travaux d’aménagements majeurs.

Des espaces de repos et des bureaux climatisés pour le personnel concernant l’école maternelle, après des mois de négociations entre le personnel de l’établissement et la Collectivité. Et de nouveaux vestiaires dans la cour de l’école Elie Gibs qui pourront également servir aux autres écoles de l’île, notamment quand les élèves sont en sortie scolaire pour des cours de natation.

L’avant-dernière étape de ce périple, la caserne des pompiers à la Savane est sans conteste l’un des chantiers majeurs, en cours depuis plus de six mois. Le directeur de la caserne est satisfait de l’avancée des travaux mais rappelle quand même que le chantier a occasionné des gênes importantes pour les agents, notamment en termes de perturbations sonores et de poussière. Les résultats sont cependant encourageants et permettront un plus grand confort aux sapeurs-pompiers de l’île.

La visite s’est achevée avec l’ancien office de tourisme en face du cimetière de Marigot, qui fait l’objet de travaux importants également. _L.A