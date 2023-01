SOCIÉTÉ : Saint-Martin se mobilise contre la réforme des retraites

Suite à l’appel lancé par l’intersyndicale nationale, un rassemblement a été organisé le 19 janvier dernier devant la préfecture de Saint-Martin à Concordia contre la réforme des retraites.

À l’origine du mouvement, l’UNSA Saint Martin (Union Nationale des Syndicats Autonomes) et la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), tous deux avaient pour volonté de montrer que la mobilisation contre le projet de réforme des retraites s’installe aussi à Saint-Martin. Une soixantaine de personnes se sont donc retrouvées devant les bureaux de la préfecture pour faire entendre leur voix. Début janvier de cette nouvelle année, le gouvernement Élisabeth Borne a lancé un nouveau processus de réforme des retraites en France dont un projet de loi qui sera déposé en février. Cette nouvelle réforme repose majoritairement sur le report de l’âge légal de départ à la retraite et l’augmentation du nombre de trimestres cotisés pour atteindre une retraite à taux plein, à la différence du projet 2020 qui fut suspendu à cause de la crise sanitaire liée au covid-19. En résumé, les principales dispositions du projet de réforme des retraites porté par Élisabeth Borne s’axent autour de ces huit points : le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans, la création d’une retraite minimum relevée à 85% du Smic (1.200€ brut/mois) pour une carrière complète, la fin des régimes spéciaux (dont ceux des transports publics parisiens ou des industries énergétiques), un nouveau dispositif sur les carrières longues (nul besoin de travailler plus de quarante-quatre ans, cela inclut les périodes de congé parental), une meilleure prise en compte de la pénibilité (comme le port de charges lourdes ou postures pénibles sous réserve d’un examen médical pour un départ anticipé à 62 ans), la création d’un index des séniors avec sanctions en cas de non-respect et l’âge d’annulation de la décote qui reste à 67 ans. Dans leur appel à la mobilisation, l’intersyndical déclarait : « Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s’y trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue, plus de 600.000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale ». Pas moins de deux millions de personnes sont descendues dans les rues de métropole pour témoigner leur mécontentement face à cette réforme. À Saint-Martin, les organisateurs de la manifestation ont constitué une délégation de cinq personnes : Laurent Bailly (FSU), Gilbert Rousseau (UNSA privé), Patrick Toma (UNSA territorial) Sandrine Malherbe et Jérémie Huot (UNSA), délégation qui a été reçue à 10h ce jeudi 19 janvier par Julien Marie, le directeur de cabinet du préfet, qui fut à leur écoute. Ce lundi 23 janvier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres la réforme des retraites, affichant sa « détermination » à aller jusqu’au bout sans « renoncer » au report de l’âge légal de départ à la retraite. L’intersyndicale nationale appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles ce 31 janvier. _Vx

