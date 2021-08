Société / Rumeurs : La frontière ne fermera pas

Dans un communiqué de presse, les autorités de Sint Maarten démentent la rumeur selon laquelle la frontière entre la partie française et hollandaise fermerait ses portes pour des raisons sanitaires.

« La frontière entre la partie néerlandaise et française de l’île ne sera pas fermée en raison de la pandémie de COVID-19 » informent, dans un communiqué, les autorités de Sint Maarten qui invitent la communauté à ignorer les informations qui circulent en ce sens. La police de Sint Maarten affirme que les informations diffusées en ligne sont fausses et demande à ceux qui les font circuler de cesser « car cela crée des troubles et de l’anxiété parmi les habitants de Saint-Martin ». En outre, la police entreprendra des démarches auprès du ministère public pour examiner la possibilité de poursuivre les individus qui diffusent de telles fausses informations. Tout le monde dans la communauté est exhorté par la police de Sint Maarten à se méfier des rumeurs qui circulent et de s’abstenir de les diffuser et de semer la panique. Enfin, la police souhaite également informer l’ensemble de la communauté que le blog où circulent de telles fausses informations n’est en aucun cas lié à la page Facebook ou au site Internet de la Police de Sint Maarten. Le site Web de la police de Sint Maarten est accessible à l’adresse www.policesxm.sx