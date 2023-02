SOCIÉTÉ / Réforme des retraites : une cinquantaine de manifestants dans la rue

La marche de protestation contre la réforme des retraites organisée par l’UNSA et le FSU mardi dernier a démarré du parking de Galisbay jusqu’à la Préfecture où les représentants syndicaux se sont entretenus avec Vincent Berton, Préfet délégué des îles du Nord.

En cette journée de troisième action contre la réforme des retraites portée par le gouvernement d’Elizabeth Borne qui repousse le départ à la retraite à 64 ans à partir de 2023 et qui requiert 43 années cumulées de cotisations à partir de 2027, les représentants de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) et de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ont été rejoints par le syndicat CGTG de la Semsamar ainsi qu’un groupe composé d’une cinquantaine d’opposants à la réforme des retraites qui mobilise des milliers de personnes en métropole.

Le point de rendez-vous pour cette marche symbolique était donné ce mardi 7 février à 9h sur le parking de Galisbay. Le cortège s’est ensuite dirigé vers Marigot en empruntant le front de mer, escorté par la police territoriale et la gendarmerie.

Avant de rejoindre la préfecture, les manifestants ont marqué plusieurs arrêts dont un à la Rue de la République, scandant leur mécontentement face à ce projet de loi et à la façon de procéder du gouvernement français, à savoir l’application de l’article 47.1. Vu que ladite réforme s’inscrit dans un projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), l’exécutif a la liberté d’appliquer cet article qui donne la possibilité au gouvernement de raccourcir la durée des débats : 20 jours pour l’Assemblée Nationale, 15 jours pour le Sénat et 15 autres jours pour qu’un accord soit trouvé par la commission paritaire, avec un temps global du dépôt de texte jusqu’à l’adoption définitive qui ne peut guère excéder 50 jours. Si un accord ne voit pas le jour, le gouvernement peut faire passer la réforme par ordonnances. Le compte à rebours est lancé, la date limite, pour l’Assemblée Nationale, est ce 17 février à minuit.

Les représentants de l’UNSA ont exprimé leur volonté de rencontrer la sénatrice Annick Pétrus auprès de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, qui les a reçu dans ses bureaux après un échange entre la délégation et Julien Marie, chef de cabinet. Outre la réforme des retraites, lors de ce tour de table avec le préfet, plusieurs thématiques ont été exposées par les syndicalistes comme le prix exorbitant des billets d’avion et le non-respect du bouclier qualité-prix. Les représentants de l’UNSA et de la FSU sont également revenus sur leur rendez-vous du 31 janvier dernier avec le député Frantz Gumbs qui a pleinement ressenti la crispation engendrée par les 43 ans de cotisation, des carrières incomplètes et des conditions de rachat des trimestres non-cotisés. En cette journée de grève du 7 février, plusieurs établissements scolaires étaient fermés. Avec 43,4% de grévistes à Saint-Martin dans le premier degré (0% à Saint-Barthélemy) et 16,1% à Saint-Martin dans le second degré (4,3% à Saint-Barthélemy), les syndicalistes ont la conviction que la prise de conscience est lancée, que le mouvement de contestation prend de l’ampleur, avec une bonne réponse de la population, nous indiquait Hubert Fleming, secrétaire général de l’UNSA. _Vx

