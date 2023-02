SOCIÉTÉ : Première journée dédiée aux adultes-relais

Ce vendredi 3 février, la salle Opale de la CCISM accueillait la première rencontre territoriale des adultes-relais organisée par l’État, la Collectivité et les partenaires de l’évènement.

En collaboration avec France Médiation, l’éducation nationale et Pôle Emploi, cette première journée dédiée aux adultes-relais du territoire fut un succès. Dispositif piloté par la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et soutenu par le Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD), les adultes-relais s’inscrivent dans une démarche de proximité auprès des jeunes, de leurs parents et des établissements scolaires. Grâce à l’écoute et en sa qualité de médiateur, l’adulte-relais participe à raffermir la relation entre la population des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Sandy Ground et Quartier d’Orléans) et les institutions. Financé à 80% par l’État représenté par Fabien Sésé, secrétaire général de la Préfecture lors de cette première édition, le dispositif existe en France depuis 1999 afin d’apaiser les tensions dans l’espace public et collectif. Les 20% restants sont pris en charge par la Collectivité. 25 adultes-relais sont actifs à Saint-Martin. Prochainement, ce chiffre sera rehaussé à 28 grâce à la labellisation de la cité éducative. Le député Frantz Gumbs, représentant la Collectivité, a souligné l’importance des adultes-relais dont « le rôle de médiation sert à créer du lien social et à une meilleure confiance entre le monde des adultes et cette partie de la jeunesse en échec scolaire ». Pascale Pêpe, directrice adjointe de la DEETS, décrit le dispositif d’adulte-relais, qui représente 590.000€/an, comme essentiel dans la vie des quartiers, au bénéfice des populations vulnérables. Un contrat d’adulte-relais court généralement sur un voire deux ans, l’employeur se doit d’assurer la formation d’un adulte-relais, afin de s’inscrire dans un plan de professionnalisation qui fut détaillé dans l’après-midi. Après une vidéo de présentation forte de témoignages d’adultes-relais et de représentants associatifs, les 25 personnes issus de ce dispositif ont pu apprendre à se connaitre et à échanger sur leur expérience dont les missions sont d’accueillir, informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, d’aider à la résolution de conflits, de faciliter le dialogue entre les générations mais aussi entre les services publics et les usagers, de renforcer la fonction parentale et la vie associative sans oublier la mission de développer la capacité d’initiative et de projet dans le quartier au sein des établissements scolaires. Les 25 adultes-relais de Saint-Martin sont répartis dans des associations telles que Cobraced, Sandy Ground On The Move, Nature is the Key, Le Manteau, Sèm Ta Route mais également dans les collèges Mont des Accords et de Quartier d’Orléans, la Cité Scolaire Robert Weinum et le Lycée Professionnel Daniella Jeffry. _Vx

