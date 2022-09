SOCIETE : Plus de 210 jeunes ont bénéficié du projet Go for it

Go for it est un des nouveaux projets de l’association Cobraced. Il vise à favoriser l’accès des jeunes à une activité sportive et artistique, à leur offrir un équilibre alimentaire et à lutter contre la fracture numérique à Quartier d’Orléans.

Sollicitée par la préfecture, l’association a lancé en avril 2021 ce projet en réponse à la crise sanitaire. Il s’est inscrit dans le cadre du Plan Pauvreté et a été financé à hauteur de 130 000 euros.

Il a permis de servir 871 petits déjeuners aux jeunes, de préparer 375 déjeuner pédagogiques. Il a aussi été proposé des actions afin de permettre aux jeunes de mieux se servir de l’outil informatique. Autre action mise en place, le Mix Martial Art (MMA). Au final le projet a bénéficié à 218 jeunes. Après concertation avec les équipes éducatives de Quartier, l’association a pu observer que le climat social s’était grandement amélioré.

Le projet a toutefois été suspendu en mars dernier faute de financement. Afin de le poursuivre, la COM a «pris le relais, et nous sommes en recherche de financements complémentaires, c’est un projet qui nécessite des financements importants», déclare la directrice. (soualigapost.com)

272 vues totales, 272 vues aujourd'hui