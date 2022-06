SOCIÉTÉ : Mobilisation contre l’insécurité routière

Malheureusement, tout le monde est au fait de la succession d’accidents graves ou mortels qui ont eu lieu ces dernières semaines. La liste noire ne cesse de grandir et le bilan de s’alourdir. Un collectif s’est créé depuis, déterminé à faire avancer les choses en matière de sécurité routière à Saint Martin.

Après le récent décès tragique de Sarah Lellouche percutée par un motard alors qu’elle circulait en scooter, un élan citoyen et communautaire s’est élevé, criant le ras-le-bol de toutes ses vies perdues sur les routes de Saint Martin où la délinquance routière règne en maître.

Un groupe a été donc créé sur Facebook « Insécurité routière à St-Martin, mobilisons-nous ! En la mémoire de SARAH ! », nom qui depuis a été modifié pour « Insécurité routière à St-Martin, mobilisons-nous/ Unsafe roads in SXM! », avec dans la foulée une pétition en ligne qui récolte à l’heure où nous écrivons ces lignes 1010 signatures pour un objectif de 1500 avec comme requête, une demande d’audience à la Collectivité afin d’échanger sur ce sujet sensible qui perdure au quotidien. L’accident survenu il y a quelques jours sur la route de Grand-Case et causant la mort d’un jeune martiniquais a conforté les administrateurs du groupe dans leur démarche, Claude Isopescu en tête. Cette nouvelle communauté condamne les comportements dangereux de certains utilisateurs de deux roues (rodéo, wheeling, conduite sans casque, vitesse excessive, etc) qui prennent en otage les autres usagers de la route, créant des drames comme ceux qui se multiplient dernièrement. Une réunion de brainstorming s’est improvisée ce mardi 31 mai à 18h à la Baie Orientale afin de préparer une rencontre avec les politiques, que ce soit le président de la Collectivité -qui a d’ores et déjà apporté publiquement son soutien au collectif- ou le Préfet. La douzaine de personnes réunies, dont des représentants du club Harley Davidson, du club de Motocross ou de Bip Bip Coyote Antilles-Guyane à Saint Martin, mettront l’accent sur trois réclamations : le renforcement des contrôles en journée et en soirée (sur, entre autres, l’état du véhicule), l’application de la loi pour les deux roues sur l’équipement de protection à commencer par le casque et sur la vitesse utilisée, et enfin, la fin des rodéos quasi quotidiens avec une nette concentration à Baie Nettlé. Une entrevue est prévue avec les politiques début de semaine prochaine. Il est grand temps d’agir. _Vx

