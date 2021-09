SOCIETE : Les pompiers en grève contre l’obligation vaccinale

Les sapeurs-pompiers de Saint-Martin suivent le mouvement national de grève : ils s’opposent à l’obligation vaccinale au sein de leur profession et à la mise en place du passe sanitaire. Le mouvement SXM résistance créé en juillet dernier, a souhaité leur apporter son soutien et ensemble ils ont tenu une conférence de presse devant la caserne à La Savane mercredi.

«Un des piliers de notre république est mis à mal : la liberté. On exige aujourd’hui que l’on se fasse vacciner et demain ce sera quoi ? La vaccination doit rester un choix personnel», veut faire admettre l’un des membres du mouvement.

De leur côté, les sapeurs-pompiers de Saint-Martin s’opposent aussi à l’obligation vaccinale et souhaitent aussi que les autorités laissent le choix. «Tout le monde a le droit d’être vacciné ou non. On doit nous permettre de décider de notre personne», assurent-ils.

Aujourd’hui «le pourcentage de pompiers non vaccinés est supérieur au pourcentage de pompiers vaccinés», souligne un soldat du feu sans toutefois donner les chiffres exacts. Bien qu’en grève, les pompiers ne veulent pas bloquer la population et vont mener des actions de manière pacifique. S’ils ne sont pas attendus, ils pourront toutefois durcir leur mouvement.

• Rencontre en préfecture ce vendredi

SXM résistance a créé également un collectif citoyen pour la transparence de Saint-Martin (CCT Saint-Martin). A ce titre, il doit rencontrer ce vendredi le préfet, les directrices de l’agence régionale de santé et du centre hospitalier Louis-Constant Fleming ainsi qu’un infectiologue. Le collectif a préparé une série de questions dont les réponses permettront de «savoir si elles correspondent à la réalité et si les mesures appliquées sont proportionnelles à la réalité d’une pandémie de covid à Saint-Martin». Le document a été transmis lundi en préfecture.

(soualigapost.com)