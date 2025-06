SOCIÉTÉ / Les marins-pêcheurs de Saint-Martin célébrés lors de la 23ème édition du Fish Day à Galisbay

Initialement prévue en mai dernier, l’édition 2025 du Saint-Martin Fish Day intitulée « From the sea to the pot » s’est finalement déroulée ce dimanche 8 juin en mer et au parking de Galisbay. Une journée de célébrations, de mets salés et de concerts divers qui s’est tenue de 9h à minuit. La foule était au rendez-vous.

La cérémonie a débuté vers 10h, lorsque le Président de la Collectivité Louis Mussington, accompagnés du préfet Cyrille Le Vély et de Dominique Démocrite Louisy, 3e vice-présidente de la Collectivité, ont embarqué à bord d’embarcations traditionnelles afin de procéder à l’emblématique dépôt de gerbe en mer, en hommage aux marins-pêcheurs de l’île dans la baie de Galisbay.

Les festivités se sont poursuivies sur le parking de Galisbay, où le président et ses élus se sont ensuite exprimés suite au traditionnel Blowing of the conch shell. Le discours d’inauguration de Louis Mussington a notamment permis de clarifier les pourparlers autour du lieu de célébration qui se tenait habituellement à Cul-de-Sac.

« Cette année, la problématique de l’invasion de sargasses explique pourquoi l’événement s’est délocalisé à Galisbay ».

Le discours des acteurs politiques a été suivi d’une cérémonie d’hommage aux marins-pêcheurs, avec des remises de prix pour Vanion Hodge Senior et son fils, figures respectées pour leur investissement et le maintien des traditions locales.

Le public était par ailleurs nombreux sur les lieux, dès les premières heures. De nombreux stands et food court ont pu proposer des spécialités réalisées avec les produits de la mer, ainsi que des animations musicales et ateliers autour de la pêche, pour le plus grand bonheur des familles.

Des fanfares et artistes locaux, comme les DJ Percy Rankin, See 5 ou encore Karibi ont permis de créer une atmosphère endiablée pour cet événement très populaire, qui a rassemblé les foules… au prix de quelques embouteillages dans le centre de Marigot. _LA