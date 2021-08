société /Les anti pass-sanitaire de nouveau dans la rue

Une nouvelle mobilisation contre l’obligation vaccinale et l’instauration du pass sanitaire s’est tenue samedi dans les rues de Marigot à l’appel des membres de SXM Resistance. Les sapeurs-pompiers ont ouvert la marche.

Bien loin de l’affluence de la première manifestation qui avait mobilisé le 24 juillet 2021 plus de 600 personnes, quelques 350 manifestants ont pris part le samedi 14 août dernier à la seconde mobilisation contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale.

Une marche qui s’est déroulée dans le calme, marquée par la présence de 10 sapeurs-pompiers en uniforme du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Saint-Martin. L’organisation a tenu à remercier toutes les personnes présentes à la manifestation « contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire » mais aussi « pour la liberté de choix ». L’organisateur de ce rendez-vous, Jean-Barry Hodge, a sollicité la préfecture au nom de SXM Resistance afin de « participer aux prochaines réunions d’échanges qui se tiendront avec les différentes entités locales concernant la mise en place du pass sanitaire sur l’île de Saint Martin ». « Notre demande a été acceptée » a précisé l’organisateur de la manifestation dans une note envoyée à la presse. Pour rappel, le pass sanitaire est d’ores et déjà en vigueur dans les établissements de santé du territoire, notamment dans les hôpitaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et la maison de retrait Bethany Home afin d’éviter tout risque de contamination. Les personnes qui souhaitent se rendre dans ces structures devront présenter l’un des documents suivants :

• leur statut vaccinal complet,

• ou le résultat d’un test négatif (antigénique de moins de 48h ou PCR de moins de 72h)

• ou un certificat de rétablissement du covid-19 datant d’au moins 15 jours après le rétablissement et de maximum 6 mois.

«Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés, sauf dans les situations d’urgence et sauf pour l’accès à la vaccination» précise la Préfecture.