SOCIÉTÉ : Le théâtre participatif, un outil à la disposition des professionnels

Mettre en scène des problématiques de la vie courante et réfléchir en groupe à des solutions, c’est le concept du Théâtre Forum. Mardi 18 février, une douzaine de professionnels de la santé, de l’éducation, de la formation et de la sécurité routière sont venus participer au premier atelier découverte du Théâtre Forum dans les locaux des Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans.

Cette méthode de théâtre participatif créée au Brésil dans les années 60 a été remise au goût du jour pour répondre aux problématiques actuelles.

Les thèmes abordés sont infinis : parentalité, violences conjugales, harcèlement, sexisme, gestion des conflits… et peuvent se traiter en petit groupe de dix ou en amphithéâtre de cent personnes.

Le principe est simple : une scène de situation problématique est jouée devant le groupe puis ceux qui souhaitent proposer une solution interviennent et jouent eux-mêmes leur version de la scène.

« C’est une manière de libérer la parole en respectant le point de vue de chacun » explique l’animateur Nordine Sahli, psychosociologue et comédien intervenant.

Avec le théâtre, on peut tout tenter, explorer les possibles et même faire l’expérience de l’échec, « c’est un peu comme un simulateur de vol ».

Mais ici, tout le monde peut intervenir et donner sa propre vision de la situation, et proposer sa solution. On la joue et on échange sur les différentes possibilités, sans juger.

Ce premier atelier, très bien accueilli par les professionnels, est le fruit d’un travail collaboratif entre Nordine, Jasmine Sally et Maé Bridier, directrice des Compagnons Bâtisseurs à Saint-Martin.

Tous sont convaincus de l’intérêt de développer ce dispositif. Après ce premier opus, Nordine souhaite revenir former des animateurs qui pourront, à leur tour, utiliser cette pratique sur des thèmes spécifiques. _AP

