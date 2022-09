SOCIÉTÉ : Le Conseil Économique, Social et Culturel de Saint-Martin inaugure ses nouveaux locaux

Ce mardi 13 septembre 2022 marquait l’inauguration des nouveaux bureaux du Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) de Saint-Martin situés dorénavant dans une maison traditionnelle saint-martinoise au 21 de la rue de Hollande à Marigot. Julien Gumbs, le président du CESC, a accueilli les officiels et la presse pour marquer l’évènement.

De nombreux officiels avaient répondu présents pour assister à l’inauguration des nouveaux locaux de l’institution dont Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord accompagné de Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, Harry Christophe, vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité représentant Louis Mussington, Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme ainsi que sa directrice Aïda Weinum, plusieurs conseillers territoriaux ainsi que Georges Gumbs qui fut le premier président du CESC de 2007 à 2019 à qui Julien Gumbs, président actuel du CESC, a rendu hommage en lui remettant une plaque commémorative. Devant l’assemblée réunie dans le hall d’accueil du CESC, Julien Gumbs a pris la parole pour saluer l’existence et l’importance d’une organisation telle que le CESC. Créé le 18 décembre 2007 en application de la loi organique du 21 février 2007, le CESC constitue la seule « institution » publique dont le rôle est de conseiller et d’accompagner en toute objectivité la Collectivité de Saint-Martin. Le CESC peut donc être saisi de demandes d’avis et d’études de l’Assemblée Territoriale de Saint-Martin ou du Conseil Exécutif sur tout projet de la Collectivité Territoriale à caractère économique, social et culturel. Conformément à la Loi organique, il peut, de sa propre initiative, émettre des avis sur toute question économique et sociale intéressant l’avenir culturel de Saint-Martin. Les avis et les études rendus par la société civile représentée sont essentiels pour le libre exercice de la démocratie à Saint-Martin. Le CESC est constitué d’un président avec Julien Gumbs, de deux vice-présidents dans la section culture, social et jeunesse avec Ida Zin-Ka-Ieu et Michel Vogel, de deux autres vice-présidents dans la section économie, emploi et formation avec Pierre Aliotti et Claude Arnell ainsi que 24 membres se partageant six commissions par groupe de quatre dont les thématiques reprennent les trois axes qui définissent le CESC à savoir l’économie, le social et la culture. L’espace au 21 rue de Hollande est grand et bénéficie de salles au sous-sol que le CESC met à disposition des associations qui en auraient besoin. Sur les questions des dossiers prioritaires du CESC, Pierre Aliotti confiait à la presse l’urgence de développer les transports en commun, pour desservir tous les quartiers et désengorger le trafic autrement qu’en multipliant les axes routiers. Conscient de la plus-value qu’apporte un tel conseil, Monsieur le préfet Vincent Berton avait déjà rencontré l’équipe du CESC en visitant leurs bureaux le 5 mai dernier. Lors de son discours pendant l’inauguration, il n’a pas manqué de rappeler les rôles essentiels que joue le Conseil Économique, Social et Culturel de Saint-Martin à savoir la représentation, l’expertise et le fait d’éclairer l’avenir. _Vx

Infos : 0590 77 30 94

Conseil Économique, Social et Culturel

21 Rue de Hollande

Saint-James, Marigot

http://www.cescsaintmartin.com/fr/

15 vues totales, 15 vues aujourd'hui