Société : L’ancienne école Elie Gibbs reconvertie en maison des associations

La Collectivité de Saint-Martin souhaite construire une maison des associations à Grand-Case au niveau de l’ancienne école Elie Gibbs située au coin entre le boulevard Bertin Maurice et la rue des Ecoles. Les travaux consistent en le confortement des bâtiments existants et en la réalisation d’un ensemble sur trois niveaux.

Un diagnostic matériaux, une campagne de reconnaissance géotechnique et une étude des fondations nouvelles ont été effectués en 2019 afin d’apprécier les principes de construction envisageables.

Aujourd’hui, la COM veut faire entrer le projet dans une nouvelle phase. Elle recherche ainsi «un mandataire pour la réalisation» de l’opération qui disposera d’une enveloppe de 3,3 millions d’euros. Le mandataire devra notamment réaliser les études techniques (gestion intégrée des eaux pluviales, raccordement aux réseaux d’électricité, téléphonie, etc.) et suivre les travaux de construction, lesquels doivent durer 18 mois. La réception du chantier est prévue en juillet 2024, la post réception et achèvement de la garantie de parfait achèvement un an plus tard.

