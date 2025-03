SOCIÉTÉ : La Maison des Femmes organise son premier karaoké 100% féminin

Vendredi 7 mars dernier, la Maison des Femmes, située à Marigot et inaugurée en juillet 2024, organisait un grand buffet dans ses locaux suivi d’un karaoké convivial entre femmes à Maho.

L’humeur était au beau fixe dans le salon feutré de l’association. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France Victimes 978 et la Maison des femmes ont souhaité offrir aux femmes prises en charge par l’association un moment léger et convivial, loin des situations difficiles auxquelles elles ont eu l’habitude d’être confrontées par le passé.

Sibel Aydin, directrice adjointe de France Victimes 978 et coordinatrice de la Maison des Femmes, et Olivier Canale-Fatou, directeur de l’association, ont tenu à rendre l’événement marquant et agréable. « Nous faisons souvent des événements bien-être au sein de la structure, mais cette fois nous souhaitions proposer quelque chose d’amusant qui se passe aussi à l’extérieur » explique Sibel Aydin, très impliquée dans ses missions. « L’objectif visé est aussi de créer du lien entre les femmes que l’on accompagne et les intervenantes ».

Après un généreux buffet inaugural sur place, l’équipe s’est ensuite rendue à Maho, au Madison Bar and Karaoke, où chacune a pu laisser libre cours à sa créativité et sa fantaisie en chanson. Un pari réussi !

Pour rappel, la Maison des Femmes de Saint-Martin, première structure de ce type aux Antilles, est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement aux femmes victimes de violences. Ce lieu propose un parcours de soins complet, qui comprend une prise en charge à la fois juridique, psychologique et thérapeutique.

