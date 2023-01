Société : La Collectivité de Saint-Martin lance son Programme Local de l’Habitat (PLH)

Du 12 au 16 décembre 2022, le Président Louis Mussington et ses équipes ont reçu le cabinet « Etudes, Observation, Habitat et Statistiques » (EOHS), titulaire du marché public de mise en œuvre, afin de lancer officiellement le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Saint-Martin.

Cette démarche, portée par la Délégation Cadre de Vie et sa 2e vice-présidente Bernadette Davis, traduit la volonté de l’autorité territoriale de mener une politique ambitieuse en faveur du logement, en partenariat avec les institutions, les socioprofessionnels et plus largement la population Saint-Martinoise.

Le cap de cette politique pour le logement est fixé par le Programme local de l’habitat (PLH).

D’une durée de 6 ans, ce programme vise à répondre aux besoins en logement des habitants du territoire, à travers les principes du « vivre-ensemble » portés par notre territoire, en particulier le droit au choix résidentiel, quelles que soient les situations familiales, professionnelles ou sociales.

Il doit répondre aux grands défis que sont l’augmentation des coûts de la construction, la précarisation des ménages, la pression très forte sur le logement social, l’accès au foncier, l’amélioration des conditions de logements, la transition écologique en définissant les objectifs en matière de politique de l’habitat et les actions concrètes pour les atteindre.

L’élaboration du PLH va se dérouler en 2 phases principales :

• La réalisation d’un diagnostic de territoire, afin de connaitre la situation du logement et de l’hébergement sur le territoire (offre en matière de logements privés et sociaux, de logements individuels et collectifs, analyse des marchés du foncier et de l’offre foncière), ainsi que les besoins de la population.

• La définition des orientations stratégiques de la politique Habitat de Saint-Martin sur les 6 prochaines années, à partir des tendances issues du diagnostic, et la définition du programme d’actions.

Tout au long du processus, différents acteurs (habitants et partenaires) seront associés et consultés pour co-construire le document et apporter un éclairage sur les différentes thématiques.

