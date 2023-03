SOCIÉTÉ : Journée internationale des droits des femmes

Comme chaque année, le 8 mars est un jour important pour toutes les filles et les femmes du monde entier. À Saint-Martin, plusieurs animations auront lieu ce mercredi dans le cadre de cette journée de mobilisation pour l’égalité des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes. En voici quelques-unes.

• Exposition à la Samanna

En partenariat avec l’ALEFPA – Le Manteau de Saint Martin, la Samanna vous invite à vous plonger dans la beauté et l’inspiration des œuvres d’art exposées, signées Magali Crecel, artiste peintre d’origine martiniquaise dont les toiles colorées et complexes incarnent les paysages luxuriants et l’héritage culturel de l’île, Audrey Claxton, femme audacieuse qui déverse ses émotions sur le papier créant ainsi des chefs-d’œuvres uniques, et le Collectif de l’Abri Montagnard derrière lequel se cache une communauté florissante offrant soutien, compréhension et amour à des adultes atteints d’autisme, dans une maison de vie dédiée à leur bien-être. Cette exposition intitulée « Fan d’Elle » vise à célébrer l’art qui transcende toutes les limites et à reconnaitre les contributions exceptionnelles des femmes dans tous les domaines. Le vernissage aura lieu ce mercredi au Pavillon de la Samanna de 17h à 19h. Infos et réservations : stephanie.moritel@belmond.com

• Séance gratuite de Longe Côte à Grand-Case

Parce que le bien-être contribue à l’estime de soi et à la revendication, l’association JLCA (Je Longe la Côte aux Antilles) qui compte de nombreuses adhérentes, propose aux femmes un moment de détente à travers une session gratuite d’initiation au Longe Côte à Petite Page au Grand-Case Beach Club ce mercredi de 17h à 18h.

Cette marche aquatique est non seulement une activité physique ludique mais également une occasion de faire des rencontres et de passer un moment convivial et solidaire. Un apéritif sera offert aux participantes après l’effort, afin d’échanger sur leur expérience en tant que femme dans la société du 21ème siècle. Infos et inscriptions (Whatsapp) : 06 90 56 74 75

• Démonstration d’éloquence à la CCISM

Organisée par les Femmes Chefs d’Entreprises Saint-Martin & Saint-Barthélemy (FSE) en partenariat avec la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), Initiative Saint-Martin Active (ISMA), Pôle Emploi et Saint-Martin Evolution Toastmasters Club, cette soirée « Elevate » se tiendra à la CCISM de 18h à 20h ce mercredi dans un esprit fédérateur lors de cette journée des droits des femmes. L’éloquence est l’art de bien parler, d’émouvoir, de persuader, d’être écouté.e mais aussi de maîtriser sa pensée dans l’action afin de gagner un capital confiance en parlant en public.

Cette démonstration vise à stimuler son leadership grâce à une prise de parole efficace et structurée. L’évènement gratuit est ouvert à tout le monde, les femmes comme les hommes : étudiants, demandeurs d’emploi ayant un projet entrepreneurial, entrepreneurs, etc. _Vx

• Plusieurs manifestations organisées également au Sandy’s Too par le Centre Symphorien d’Insertion

Comme chaque année, le Centre Symphorien d’Insertion (CSI) situé à Quartier d’Orléans et présidé par Marie-Paule Rousseau Cornette organise plusieurs manifestations dans le cadre de la Journée Internationale des droits de la Femme 2023 célébrée le 8 mars.

Pour cette 8ème édition, plusieurs actions seront menées en partenariat avec « Répit Solidarité Insertion », présidée par Glance Fleming, « Soualiga Education – ISGCN » avec son président Jean-Luc Bristol, Cani TV représenté par Joël Ayuk et la cheffe du restaurant le Sandy’s Too, Sandra Illidge.

Le programme (au restaurant le Sandy’s Too à la Savane) :

Mercredi 8 mars de 11h à 12 heures :

– Accueil des femmes

– La rencontre des femmes d’affaires de Saint-Martin

– Conférence des Femmes partenaires du CSI – Institutions et Association de Saint- Martin

– Débat pour améliorer la place de la femme au sein de la société – l’égalité des droits de la femme

– Présentation des partenaires CSI – Femmes des Îles avoisinantes

– Remise de prix aux 8 femmes d’exception que le CSI met à l’honneur ce 8 mars

De 13h à 14 heures :

– Débats citoyens

– Stand Animation sensibilisation / Coaching

– Exposition Stand produits locaux, création des femmes Saint-Martinoises

– Exposition photos de nos femmes sur le terrain

– Animation – Stand bien-être

Jeudi 9 mars de 10h à 12 heures : la rencontre et Ateliers des jeunes filles Mères avec le Partenaire « Répit Solidarité Insertion »

Vendredi 10 mars de 10h à 12 heures : visite et présentation du Centre de Formation ISGCN et du programme de formation et insertion pour les jeunes filles Mères.

Lundi 13 mars de 10h à 12 heures :

Conférence – Projection du Film « Violences faites aux femmes » par le partenaire « CANI TV ». _AF

