SOCIÉTÉ / Guavaberry Networking : Le leadership féminin à l’honneur

La CCISM organise une édition spéciale du Guavaberry Networking en collaboration avec Femmes Chefs d’Entreprise (FCE) SXM SBH, mettant en lumière le rôle clé des femmes saint-martinoises dans l’entrepreneuriat.

Prévu ce vendredi 21 mars à 18h30, cet événement offre un cadre privilégié pour échanger et s’inspirer autour du leadership au féminin.

Après une ouverture officielle par Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, et Bahia Yacine, présidente de FCE, la soirée s’ouvrira avec la projection du documentaire “Des Raisons et des Femmes” de Karen-Kelly Javois, retraçant le parcours de trois entrepreneuses locales : Kenila Hyman, Patricia Huc et Andréa Fleming. Trois ans après, où en sont-elles ?

Un talk inspirant réunira ensuite Ananda Arnell, Sabrina Carti et Jeanne Rogers-Vanterpool, trois femmes aux parcours marquants, partageant leur vision du leadership. La soirée se clôturera sur un cocktail networking, offrant une opportunité précieuse de rencontres et d’échanges.

Un rendez-vous incontournable pour toutes les femmes entrepreneuses et les acteurs économiques engagés dans la dynamique de Saint-Martin. _Vx

Inscription : https://bit.ly/4fCSjd9

