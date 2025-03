SOCIÉTÉ / Économie sociale et solidaire : un modèle adapté aux valeurs saint-martinoises

Mardi dernier, environ 150 personnes ont répondu présentes pour la première conférence territoriale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à l’Hommage Hotel de Baie Nettlé, afin de découvrir le potentiel unique de cette politique publique au service des Saint-Martinois.

« L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises, associations et organisations qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale », rappelait Élise Bouchard, d’ESS France. L’ESS marque un tournant pour Saint-Martin avec l’officialisation de son expansion. Alain Richardson, 1er VP de la COM, affirme que son but est « de préserver la santé économique du territoire » en apportant un soutien financier aux structures à vocation sociale : « Cette forme d’économie est plus représentative des valeurs de l’identité saint-martinoise ».

Benoît Hamon, ex-ministre et président d’ESS France, soulignait son importance pour l’île : « C’est une forme d’économie protectrice de l’écosystème socio-culturel. Elle se concentre sur le territoire : l’inclusion, c’est la spécialité de l’économie sociale et solidaire. C’est aussi la coopération, de pair à pair ».

Le préfet Cyrille le Vély salue cette initiative, qui « vise à déboucher sur une chambre territoriale qui pourra aider les 1000 associations de l’île qui s’inscrivent dans cette forme d’économie, et qui manquent de moyens pour recruter, et donc de se développer ».

Après une pause musicale, Leyla Fazer, entrepreneuse locale, clôturait au terme d’une table ronde : « Après des années de galère et de mépris pour nos entreprises et initiatives, on sort enfin de l’ombre et on voit la lumière ».

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter