SOCIETE : Début aujourd’hui du recensement de la population à Saint-Martin

La Collectivité de Saint-Martin informe la population du lancement, à partir du jeudi 19 janvier 2023, de la campagne annuelle de recensement de la population.

Cette campagne se déroulera sur cinq semaines, jusqu’au samedi 25 février 2023. Le recensement est organisé par la collectivité en partenariat avec l’Institut National de Statistiques et des études Economiques (INSEE).

Vous faites peut-être partie des foyers sélectionnés par l’INSEE. Dans ce cas, vous avez reçu un courrier du Président Louis Mussington vous informant des formalités relatives à cette campagne de recensement. Un agent de la Collectivité, formé et identifié par un badge, se présentera à votre domicile, entre le jeudi 19 janvier et le samedi 25 février 2023, et vous demandera de recenser les personnes résidant au sein de votre foyer. Faites leur un bon accueil !

Ces informations sont confidentielles et restent soumises au strict secret professionnel.

Le recensement est un acte fort, car il permet de déterminer la population officielle de chaque territoire, quelles que soient l’origine et la nationalité des personnes. La connaissance précise de notre population permet d’ajuster l’action publique aux besoins du territoire et de fixer les dotations de l’Etat : équipements collectifs, programmes de rénovation des quartiers, moyens de transport, etc.

En outre, le recensement fournit des informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles et le parc des logements. Seule une partie de la population est concernée chaque année par le recensement, les zones recensées étant sélectionnées par l’INSEE.

Rendu obligatoire par la loi, le recensement est avant tout un acte civique et citoyen.

