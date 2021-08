Société / Covid-19 : un couvre-feu mis en place à Sint Maarten

Un couvre-feu a été mis en place à Sint Maarten au cours du week-end. Les établissements de nuit et de divertissement ferment désormais leurs portes à 23 heures et ce durant les 15 prochains jours.

Le ministre de la Santé publique, du Développement social et du Travail (VSA), Omar Ottley, a tenu une réunion avec les propriétaires d’entreprises de discothèques, les propriétaires de bars de plage, les directeurs et les gestionnaires de Sint Maarten.

Le but de la réunion était d’assurer un environnement sûr pour les clients et d’éviter les clusters COVID au sein de l’établissement respectif. Le ministre Ottley voulait que les parties comprennent la gravité de la COVID-19 et leur donnent le temps d’établir les protocoles pour aller de l’avant. « Je continuerai de dire que nous devons travailler ensemble pour traverser cette pandémie », a déclaré le ministre Ottley.

Toutes les parties ont reconnu et souligné la nécessité de prendre des mesures pour réglementer les opérations commerciales de manière sûre et responsable, afin de maintenir la sécurité de la santé publique. Il a été convenu qu’un couvre-feu à 23h entrerait en vigueur le dimanche 8 août pour une période de deux (2) semaines. Pendant ce temps, des dispositions pourront être prises pour mettre en place des systèmes semblables au Pass sanitaire, via une application et des QR codes. «Le ministre Ottley exhorte le public à rester prudent et patient, car il accorde la priorité à la santé de la communauté en réduisant les heures de vie nocturne. Si vous n’avez pas été vacciné, pensez à le faire pour votre sécurité et celle de vos proches» rapporte le communiqué