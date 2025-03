SOCIÉTÉ / Coopération régionale : Saint-Martin s’inscrit pleinement dans l’OECO

L’adhésion de Saint-Martin à l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) sera officialisée lors d’une cérémonie qui se tiendra les 19 et 20 mars prochains à l’hôtel Secret de l’Anse Marcel, en présence des 11 chefs d’État membres de l’organisation ainsi que du directeur général de l’OECO, Dr. Didacus Jules.

Cet événement, d’une portée diplomatique et politique majeure, vise à asseoir la place de Saint-Martin dans la dynamique de coopération régionale et à ouvrir de nouvelles opportunités de développement pour la Collectivité.

Avant cette officialisation, un dialogue citoyen est prévu le 17 mars à la CCISM afin d’informer la population sur les enjeux de cette adhésion. Ce moment d’échanges permettra de mieux comprendre le rôle et les missions de l’OECO ainsi que les avantages que cette intégration apportera aux Saint-Martinois, notamment en matière de coopération économique, sociale et culturelle. Plusieurs interventions sur les ondes radios sont également programmées pour sensibiliser le public.

L’OECO, créée en 1981, est une organisation régionale qui vise à renforcer l’unité et la solidarité entre ses membres. Elle joue un rôle clé dans la coordination des politiques économiques, environnementales et éducatives de la région, et permet notamment d’harmoniser certaines politiques et de favoriser la libre circulation des citoyens, des biens et des services.

Domicilié à Castries (Sainte-Lucie), l’OECO regroupait jusqu’à présent 11 États et territoires du bassin caribéen. Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines en sont membres depuis la création. Les Îles Vierges Britanniques (1984), Anguilla (1995), la Martinique (2015) et la Guadeloupe (2019) sont membres associés. La Collectivité de Saint-Martin deviendra donc le 12e partenaire, et le 5e membre associé de cette organisation intergouvernementale internationale dédiée à l’intégration régionale dans la Caraïbe orientale.

Cette intégration n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement institutionnel de la Collectivité, qui conservera son autonomie tout en bénéficiant des nombreux avantages liés à la coopération régionale, en accord avec l’État français : “Sur le plan national, il y a une volonté politique de nous accompagner dans ce sens (cfr les mesures du CIOM ndlr). Et il n’y aura pas non plus de distinction entre les membres fondateurs et les membres associés, nous sommes tous sur le même pied d’égalité” précise Louis Mussington.

Le président de la Collectivité, Louis Mussington, a exprimé son engagement en faveur de cette intégration, soulignant l’importance des échanges historiques entre Saint-Martin et les autres territoires de la région : “Mes efforts consistent à dire que nous avons un rôle à jouer, être plus intégrés et jouer notre rôle dans cette grande zone qu’est la Caraïbe”.

En mobilisant les fonds Interreg, il souhaite voir les jeunes Saint-Martinois s’ouvrir davantage à la culture caribéenne et participer activement à la construction d’un espace régional fort et solidaire.

Le 19 mars, la cérémonie protocolaire débutera à 16h30 avec une session officielle incluant la signature de l’accord d’adhésion et les discours de personnalités telles que le Dr. Didacus Jules, directeur général de l’OECO, Reuben Meade, Premier ministre de Montserrat, Philip Joseph Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie, et le président Mussington. La 76e séance plénière de l’OECO se tiendra le lendemain, le 20 mars, abordant les perspectives de coopération et les enjeux stratégiques de l’organisation.

L’adhésion de Saint-Martin représente un investissement annuel de 201.000€, somme qui permettra à la Collectivité de participer activement aux initiatives régionales et de bénéficier des opportunités offertes par l’OECO. _Vx

