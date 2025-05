SOCIÉTÉ / BPWC : Pensées, actions, convictions, la recette du succès

Le 7 mai dernier, la salle de conférence Simpson Bay d’Aida Beth affichait complet pour la nouvelle édition du projet “Membres en mouvement” de Business & Professional Women Concordia (BPWC) SXM, filiale de la Fédération internationale des femmes d’affaires et professionnelles de la région Amérique du Nord et Caraïbes (IFBPW).

Portée par Danielle Chance, cette rencontre a permis d’explorer en profondeur le concept de prophétie autoréalisatrice et son influence sur les trajectoires personnelles. Dès les premiers échanges, la conférencière a instauré un climat propice à la réflexion, en soulignant combien nos croyances façonnent nos actions, renforçant ou limitant nos propres perspectives de réussite.

À travers des exemples concrets et des outils visuels, Danielle Chance a démontré que les attentes, qu’elles soient issues de soi ou projetées par les autres, finissent souvent par se réaliser lorsque nos comportements et nos convictions s’alignent :”Nos pensées et nos croyances font partie de la carte qui guide nos actions et nos comportements, préparant ainsi le terrain pour notre réussite ou notre échec”.

La vice-présidente Kathia Magdeleine est venue enrichir la discussion en évoquant l’importance d’un alignement entre croyances, actions et convictions, soulignant que cet équilibre constitue un socle puissant vers le succès personnel. La soirée s’est conclue par une réflexion inspirante livrée par Maria Chemont, laissant aux participants un sentiment de clarté et d’enthousiasme. En proposant cette thématique, BPWC s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’Objectif de Développement Durable 4 des Nations Unies, en valorisant l’éducation de qualité et le développement personnel. Prochaine conférence le 4 juin.

Infos : +059 690 66 36 88 / (+1721) 58-65779