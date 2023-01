SOCIAL : Réunion autour des droits des travailleurs indépendants

Ce mardi 10 janvier, une réunion de travail s’est tenue entre la direction régionale de la CGSS, la CCISM et la délégation nationale du CPSTI national, en visite officielle sur notre territoire avec comme thématique, les travailleurs indépendants.

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) a été créé dans le cadre de la réforme du Régime social des indépendants (RSI) et de l’intégration des travailleurs indépendants au régime général. Une délégation nationale composée de Daniel Couillaud, président du CPSTI national, Franck Delvau, président national de la Commission des affaires sanitaires et sociales (CASS), Olivier Maillebuau, secrétaire général du CPSTI, Véronique Drulang, directrice nationale action sociale, Céline Elisabeth, directrice responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, et son assistante, Béatrice Alexandre, était entourée, entre autres, de représentants des Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) dont Angèle Dormoy, la présidente, Jeanne Rogers-Vanterpool, la 1ère vice-présidente, et Julien Bataille, directeur général. Dans le cadre de leur visite aux Antilles-Guyane du 9 au 14 janvier, la délégation nationale du CPSTI a exprimé sa volonté de rencontrer les acteurs saint-martinois afin de prendre connaissance des particularités du territoire et d’apprendre à mieux comprendre les spécificités de Saint-Martin avec comme objectif de parfaire l’information et l’accompagnement aux travailleurs indépendants. Selon le président du CPSTI, Daniel Couillaud, les acteurs locaux sont en adéquation avec les services que propose l’association aux travailleurs indépendants. L’action sociale du CPSTI vise à soutenir les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés liées à leur santé, à la conjoncture économique ou à un sinistre, avec des besoins et des situations spécifiques. Cette action intervient en complément de la protection sociale légale.

Pour bénéficier d’un des dispositifs comme l’aide aux cotisants en difficulté, l’aide financière exceptionnelle, l’accompagnement au départ à la retraite ou le fonds catastrophe et intempéries, les travailleurs indépendants doivent en faire la demande auprès de la CGSS, interlocuteur direct pour les travailleurs indépendants installés dans les départements d’Outre-mer. La décision d’attribution d’une aide sera ensuite prise par la commission d’action sociale de l’instance régionale du CPSTI du lieu d’activité professionnelle, à savoir Saint-Martin. Le but de cette réunion de travail a permis aux acteurs locaux de souligner l’importance des singularités du territoire et aux représentants de la CPSTI de les intégrer en les adaptant aux réponses de terrain afin de faire vivre l’action sociale au bénéfice des travailleurs indépendants saint-martinois. _Vx

Infos : www.secu-independants.fr

