Social : Les élus et le collectif ont échangé pendant 4 heures

Le président, Daniel Gibbs avait invité le collectif à une nouvelle réunion vendredi matin en présence d’une partie des élus. Au bout de quatre heures d’échanges, les deux parties se sont quittées après avoir convenu d’une nouvelle rencontre prévue cette semaine.

En effet, tous les nombreux sujets n’ont pas été abordés. Seuls deux ont été évoqués : la formation et l’emploi ainsi que la situation au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

Le collectif a été attentif à l’énumération des actions mises en place par la COM en faveur des jeunes et des demandeurs d’emploi en matière de formation et d’aides à la formation.

Le collectif a toutefois fait remarquer qu’en dépit de toutes ces mesures, les jeunes saint-martinois ne trouvaient pas de travail sur le territoire, même ceux qui étaient diplômés.

Concernant la santé, le président de la COM a été interpellé sur les conséquences sur le fonctionnement de la suspension des agents à l’hôpital qui ne sont pas vaccinés, à partir du 15 novembre.

En tant que membre du conseil de surveillance de l’établissement, il lui a été demandé de solliciter des informations auprès de la direction sur le nombre précis d’agents suspendus et les enjeux de leurs absences sur le système de soins.

D’un commun accord, le collectif et les élus ont convenu d’organiser d’autres réunions de travail thématiques. Le président Gibbs doit revenir ce lundi vers le collectif pour suggérer des nouvelles dates.

