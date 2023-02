SOCIAL : Déplacement de Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française le mercredi 1er mars à Saint-Martin

Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française, se rendra pour la toute première fois dans les Antilles du 27 février au 4 mars 2023, afin de rencontrer les volontaires de la Croix-Rouge française, visiter les dispositifs mis en place par l’association et rencontrer les partenaires institutionnels des territoires.

Dans le cadre de son déplacement aux Antilles, Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française, se rendra à Saint-Martin le 1er mars 2023, afin d’échanger avec les volontaires et ses partenaires institutionnels autour du développement des activités de la Croix-Rouge française à Saint-Martin. Il visitera notamment le pôle santé de la Croix Rouge, qui héberge un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et un Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections (CEGIDD). Il ira également à la rencontre des équipes de la crèche multi-accueil « Pomme d’Happy », une structure mise en place et gérée par la Croix-Rouge depuis 2018.

Le Président de la Croix-Rouge française profitera également de sa présence à Saint-Martin pour rencontrer les partenaires institutionnels du territoire. Son déplacement sera également marqué par une rencontre avec les volontaires de la Croix Rouge française à Saint-Martin et des usagers du lieu d’accueil de jour. Après la Martinique et Saint-Martin, le Président de la Croix-Rouge française se rendra à Saint-Barthélemy, avant de clôturer son déplacement en Guadeloupe.

La Croix-Rouge française à Saint-Martin

A Saint-Martin, la Croix-Rouge française dispose d’un Pôle Santé regroupant, un Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, un Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et le Bus Santé pour tous. L’association dispose également d’un Lieu d’Accueil de Jour au sein de la Maison Croix-Rouge, d’une Équipe Mobile d’Intervention Sociale et d’une crèche. Enfin, le territoire abrite le Pôle Urgence Caraïbes de la Croix-Rouge française. L’action bénévole, elle, s’organise autour de l’action sociale, notamment avec son lieu d’accueil de jour.

