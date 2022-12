SOCIAL : Audrey Gil, nouvelle présidente du Conseil d’administration de Bethany Home

Le vendredi 9 décembre dernier, La conseillère territoriale, Audrey Gil a été officiellement installée à la présidence du Conseil d’administration de la maison de retraite Bethany Home.

« Avec les membres du Conseil d’administration et les professionnels invités à cette occasion, nous avons pu prendre connaissance des budgets et des projets à venir à savoir la mise en place d’un ascenseur, la réparation de la clôture, l’ouverture de six places et la rénovation de la salle d’accueil et des chambres », souligne Audrey Gil.

L’EHPAD est une direction autonome gérée par le centre hospitalier avec un financement provenant de la collectivité et de L’ARS.

« En tant que Présidente et avec le support du Président Mussington et du Vice-président, Michel Petit, nous travaillerons pour que l’EHPAD puisse se développer et accueillir les résidents dans de bonnes conditions », précise la nouvelle présidente du CA de la maison de retraite Bethany Home.

