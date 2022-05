SOCIAL – ARTISANAT : Visite du Préfet et du Président de la Collectivité chez les Compagnons Bâtisseurs

Le mardi 10 mai dernier, le Préfet Vincent Berton et Louis Mussington, président de la COM, se sont rendus dans les locaux des Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans pour assister à un des ateliers proposés par l’association.

En place à Saint Martin depuis 2018, les Compagnons Bâtisseurs s’attèlent chaque jour à accompagner la population dans une démarche citoyenne active, proposant bon nombre d’ateliers axés sur le bricolage, l’embellissement de l’habitat, la rénovation d’un logement sans oublier les chantiers participatifs, le prêt d’outillage et le dépannage pédagogique. C’est dans le cadre des ateliers du mois de mai que les officiels ont été conviés à assister à l’atelier intitulé « Entretenir et embellir son logement ‘Faïence’ » qui a eu lieu au bâtiment 8 de la résidence Les Palmeraies (Semsamar) à Quartier d’Orléans. L’association des Compagnons Bâtisseurs organise également des ateliers sur le parking de l’école J.Beaupère à Sandy Ground. Lors de cette matinée d’animation à Quartier d’Orléans, Monsieur le Préfet et Monsieur le Président de la Collectivité ont pu observer les animateurs de l’association à l’œuvre, avec comme ligne directionnelle la transmission du savoir, signature propre aux Compagnons Bâtisseurs. Au programme de cet atelier « Entretenir et embellir son logement » avec comme thématique la faïence, les participant.e.s ont eu la possibilité de s’essayer à la découpe de carrelage où François, animateur de l’association, leur a montré deux façons de procéder grâce à un coupe-carreaux, sous les yeux avisés de Vincent Berton et Louis Mussington. Les bricoleurs en herbe ont ensuite manié la meuleuse, outil efficace pour rattraper les petits dégâts qu’on réalise avec l’utilisation d’un accessoire comme le coupe-carreaux. Pour terminer, François a réalisé un ciment qui a servi de colle pour poser les carreaux sur le mur de la cuisine. La visite officielle de personnalités telles que le Préfet des îles du nord et le Président de la Collectivité souligne les nombreux avantages qu’apporte la présence sur le territoire d’une association comme les Compagnons Bâtisseurs, réel porteur de lien social. Pour rappel, tous les ateliers organisés par les Compagnons Bâtisseurs sont gratuits et ouvert à tout le monde. Pour celles et ceux qui voudraient suivre cet atelier « faïence », une seconde session est prévue le mardi 17 mai de 9h à midi, à Quartier d’Orléans. _Vx

Pour plus d’informations sur le programme des ateliers : 06 90 43 11 11

Facebook : Compagnons Bâtisseurs Saint-Martin

