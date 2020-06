SOCIAL : 350 salariés supplémentaires en activité partielle

Selon la direction de l’emploi et du travail (Dieccte), 1 132 entreprises bénéficient du dispositif d’activité partielle à Saint-Martin au 15 juin, soit 9 de plus qu’il y a trois semaines*. Depuis la fin du confinement, 43 nouvelles entreprises ont sollicité le dispositif. Durant le deuxième mois du confinement (mi avril- mi mai), elles avaient été 6,5 fois plus à en faire la demande. En deux mois, le nombre d’entreprises concernées a augmenté de 40 %.

Comparativement à la période post-Irma**, 1,6 fois plus d’entreprises bénéficient du dispositif aujourd’hui.

Nombre de salariés

Si le nombre d’entreprises bénéficiant de l’activité partielle est stable depuis fin mai (+0,8 %), le nombre de salariés concernés a lui davantage augmenté. Au 15 juin ce sont 5 942 salariés placés en activité partielle, soit 350 personnes supplémentaires (+ 6%) en trois semaines. Depuis la fin du confinement, ce sont 522 salariés qui ont été placés en activité partielle. Depuis mi avril, le nombre d’effectifs concernés a progressé de 52 %.

Comparativement à la période post-Irma**, le nombre de salariés en activité partielle aujourd’hui est supérieur de 10 points.

Au total, 2,78 millions d’heures ont été indemnisées.

* Date du précédent bilan de la Dieccte.

** 705 entreprises saint-martinoises et 5 404 salariés avaient bénéficié au 3 mai 2018 de l’activité partielle.

(soualigapost.com)