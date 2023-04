Six jeunes ont participé au projet « Mon quartier,  mon projet @Sandy Ground » avec le GRETA-CFA  de Saint-Martin

« Mon quartier, mon projet @Sandy Ground » est un projet déployé par le GRETA-CFA de Saint-Martin/Saint-Barthélemy. Il met en œuvre de manière transversale les trois axes d’action de la Cité Éducative.

Il permet ainsi à la fois de conforter le rôle de l’école à l’esprit des lycéens et du public NEETs de Sandy Ground, de promouvoir la continuité pédagogique à travers des ateliers hors les murs de l’école et enfin d’ouvrir le champ des possibles tant dans la poursuite d’études ou de formation que dans la construction d’un projet professionnel en adéquation avec le parcours individuel et personnel de chaque participant.

A l’issue du dispositif, le bénéficiaire doit être capable d’utiliser efficacement les moyens numériques au service de

son insertion professionnelle, de s’intégrer dans la société au sens large et en milieu scolaire, d’accepter son image, de se valoriser pour améliorer son bien-être, de comprendre sa singularité en tant qu’individu, de comprendre les enjeux de la parentalité, d’accéder aux sciences, aux arts, à la culture et au sport par une pédagogie active et pratique hors les murs, de se remobiliser scolairement, de choisir une formation et ou un métier en adéquation avec son projet personnel et professionnel, de lire et écrire en langue française, de maîtriser les bases mathématiques et informatiques ainsi que de mettre en œuvre sa responsabilité citoyenne.

Trois ateliers ont été mis en œuvre du 3 au 6 avril pour une durée totale de vingt-cinq heures : Mangez-Bougez/News Magazine/Numérique. Ils ont eu lieu dans le local cuisine de SXM Santé, dans la salle de l’association Mioche Carmont à Sandy Ground et sur le terrain de basket de Sandy Ground.

Etaient présents au stage : Nola-Elisa Cramer, Yvenet Desulme du lycée Professionnel Daniella Jeffry, Tyreeya Fleming, Emma Noncent, Phillio Sampson du lycée Robert Weinum et Zayana Fleming à la recherche d’un emploi.

Les encadrants : Audrey Gravelot, professeur de lettres-histoire-géographie, Roselyne Coudoux, coordonnatrice Ulis, Kildyne Berthelot, diététicienne nutritionniste et Amour Laubal, éducateur sportif.

TEMOIGNAGE :

Présente dans le cadre du projet « Mon quartier, mon projet @Sandy Ground », Tyreeya F. a rédigé un article pour partager son expérience qu’elle a vécue durant son stage de formation.

« Nous sommes cinq élèves âgés entre 15 et 18 ans vivant à Sandy Ground qui avons suivi une formation organisée par le GRETA du 3 au 6 avril. Le but était de se former et de se préparer au mieux à notre avenir professionnel.

Nous avons travaillé sous forme d’ateliers en français, à l’oral comme à l’écrit, certains axés sur la connaissance de soi. Le lundi a été consacré à la présentation de la formation et l’après-midi, nous avons rencontré les habitants de Sandy Ground pour savoir ce qu’ils pensent de leur quartier. Puis, nous avons élaboré ensemble un projet pour les jeunes et leurs activités rurales. Nous nous sommes séparés en deux groupes, un groupe en cuisine et l’autre en sport puis nous avons inversé les rôles.

Nous avons appris à cuisiner sainement des plats diététiques et équilibrés. Cette formation m’a permise d’avoir un nouveau regard sur ma façon de consommer et de mieux comprendre mon projet professionnel et les différents objectifs à atteindre ».

