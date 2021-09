Sint Maarten Yacht Club : Ecole de voile gratuite pour des élèves du primaire

Le Sint Maarten Yacht Club (SMYC) a débuté la nouvelle saison du programme de voile à destination des écoles du primaire. Cette année, l’école Adventiste du 7ème jour et l’école Sister Regina, avec 12 élèves de chaque établissement, sont les bénéficiaires des cours de voile hebdomadaires gratuits durant toute l’année scolaire.

Si les années précédentes ce programme de voile été soutenu par le secteur privé, pour l’année scolaire 2021-2022, le SMYC a demandé un financement au World Trust Fund, avec l’aide du projet R4CR (Ressources For Community Resilience), ce qui a permis de poursuivre et d’étendre son programme de voile pour les écoles primaires.

« Nous cherchons toujours des moyens de davantage développer le programme », assure Michele Kortweg, directrice générale du SMYC, « en tant qu’association, nous comptons sur les dons et les parrainages et nous sommes reconnaissants d’avoir obtenu le financement du fonds fiduciaire de Sint Maarten avec le soutien technique du programme R4CR ».

Le programme de formation à la voile consiste en des cours de voile hebdomadaires gratuits pour les 12 élèves de classes de 6e de chaque école. Pour pouvoir assister aux cours de voile, les participants doivent savoir nager et se sentir à l’aise dans l’eau. Bien qu’ils portent des gilets de sauvetage, le SMYC exige que les enfants aient un certain niveau de natation, aussi des cours de natation sont dispensés pour les élèves qui ont besoin de développer leur niveau de natation. Ce premier mois de formation sera dédié, entre autre, à ce que les enfants soient à l’aise dans l’eau, dans un canot, ainsi qu’à l’apprentissage de la sécurité général ou encore au respect de la nature.

Les élèves qui montreront un réel intérêt, et une certaine capacité pour la voile, pourraient continuer dans le programme régulier de voile destiné aux jeunes du club, grâce à des parrainages individuels et privés. Cela ouvra la porte à un développement ultérieur dans le sport car, selon les responsables du SMYC, ils peuvent continuer à apprendre à régater et à participer à de nombreux événements locaux et régionaux.