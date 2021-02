Sint Maarten : Une visite virtuelle du nouvel hôpital proposée au public

Une visite virtuelle de l’hôpital général de Sint Maarten (SMGH), actuellement en construction, a été mise à disposition du public cette semaine par le Sint Maarten Medical Center (SMMC).

«La visite virtuelle vous emmène dans tout le nouveau bâtiment et ses environs. Cela vous donne une très bonne impression de ce à quoi ressemblera une chambre de patient, de la conception des salles d’opération et bien plus encore », a déclaré mardi la cheffe de projet du SMGH, Erika van der Horst.

Le nouvel hôpital a ajouté plusieurs spécialités médicales à sa liste de soins au cours des dernières années visant à fournir des «soins de qualité à proximité de chez soi» et simultanément à devenir une institution médicale de premier plan dans les Caraïbes.

Selon le communiqué, le SMGH sera un hôpital ultramoderne, résistant aux ouragans majeurs pouvant atteindre 320km/h et s’étendra sur environ 16500 mètres carrés. Sa capacité sera de 110 lits d’hospitalisation – huit lits de soins spéciaux (unité de soins intensifs / unité de soins moyens / unité de soins intensifs), 48 lits de chirurgie médicale, 38 lits pour mères / enfants et 16 lits de soins de jour.

SMGH comptera également quatre blocs opératoires et 30 fauteuils de dialyse. Le nouvel hôpital sera autosuffisant jusqu’à sept jours. Un héliport et une station d’épuration des eaux usées sont également prévus.

Le SMGH devrait être opérationnel d’ici la fin 2023.

Tout le monde peut jeter un œil au SMGH via le lien YouTube https://youtu.be/Fxf0FevVY1s. _AF