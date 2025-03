SINT MAARTEN : Une vigilance accrue face aux accidents mortels

La police de Sint Maarten (KPSM) a récemment publié ses statistiques sur les accidents de la circulation mortels en partie hollandaise de 2020 à 2023. Les premiers chiffres, 18 décès sur les routes pendant cette période, mettent en évidence une tendance fluctuante. Les deux-roues et les quads (ATV) figurent parmi les véhicules les plus impliqués dans ces tragédies.

En 2020, trois accidents mortels ont été enregistrés, dont deux concernaient des motos ou scooters. L’année suivante, ce chiffre a triplé, atteignant neuf accidents, avec trois impliquant des deux-roues. En 2022, cinq personnes ont perdu la vie, cette fois uniquement à bord de voitures. Enfin, en 2023, un accident mortel a impliqué un quad.

Avec l’augmentation du trafic sur l’île, la circulation devient plus dense et plus dangereuse. La présence croissante de scooters, motos et quads complexifie davantage les conditions de conduite. Face à ce constat, la police renforce ses actions pour garantir la sécurité routière. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager les usagers à adopter des comportements responsables. Les contrôles routiers sont intensifiés afin de limiter les excès de vitesse, la conduite imprudente et de veiller au respect du port du casque.

Les infrastructures routières restent un défi majeur, et la police plaide pour des améliorations significatives, notamment en matière de signalisation et d’éclairage. Les conducteurs de deux-roues et de quad sont particulièrement encouragés à porter des équipements de protection pour réduire les risques en cas d’accident. Il en va de la sécurité de tous. _Vx

Voir aussi : https://www.faxinfo.fr/faits-divers-accidents-de-la-route-appel-a-la-vigilance-a-sint-maarten/

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter