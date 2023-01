SINT MAARTEN : Une recrudescence inquiétante des violences entre élèves en milieu scolaire

Les forces de police de Sint Maarten (KPSM) sont intervenues pour onze bagarres en milieu scolaire depuis la reprise des cours après les vacances de Noël le 3 janvier dernier.

Ces bagarres entre écoliers sont de plus en plus violentes, avec notamment un garçon qui a été poignardé par un autre élève. Ces dernières bagarres couplées à celles de la rentrée scolaire 2022-2023 sont au nombre de plus de trente, en ne comptant que celles qui ont été officiellement signalées aux autorités.

Le bureau du procureur de Sint Maarten OM SXM et la KPSM sont très préoccupés par l’augmentation du nombre de bagarres qui s’intensifient de manière vraiment dangereuse et qui peuvent malheureusement se terminer de manière fatale à un moment donné. L’utilisation d’armes mortelles est presque prédominante dans la plupart des bagarres.

Un autre aspect notable est que les spectateurs encouragent, filment et publient ces bagarres sur les médias sociaux.

Ces bagarres ont lieu dans les locaux scolaires et en dehors. Les racines des bagarres et de la violence accrue trouvent leur origine pendant que les élèves sont à l’école, pour diverses raisons, et elles s’enveniment en bagarres physiques.

Le bureau du procureur a récemment organisé une réunion d’urgence concernant les bagarres liées à l’école avec la police communautaire de la KPSM, le département de la jeunesse et de la morale, le département de la probation des jeunes, le tribunal de tutelle, le département de l’absentéisme scolaire, et avec les représentants des écoles secondaires situées à St. Peters et Reward. Des représentants du ministère de la justice, du ministère de l’éducation et du ministère des transports TEATT ont également participé à la réunion.

Les parties prenantes ont discuté de la situation et partagé les moyens possibles d’y remédier. Elles ont discuté des problèmes qui provoquent des bagarres à l’école, tels que l’augmentation présumée de la cyberintimidation (à la fois ouvertement et anonymement), la consommation de drogues chez les jeunes, l’extorsion chez les jeunes, la nécessité pour les parents d’assumer la responsabilité du comportement de leurs enfants à l’école et dans la communauté, et la nécessité pour les parents de s’impliquer plus activement à l’école.

Les parties prenantes ont déclaré que la recrudescence des bagarres avec un niveau de violence croissant s’aggrave malgré les campagnes de la police dans les écoles, l’augmentation des patrouilles et de l’application de la loi dans les districts scolaires.

Le problème doit donc être traité de manière appropriée et urgente par le ministère de l’éducation. Les écoles et les entités judiciaires ne peuvent pas faire grand-chose sans l’aide du gouvernement. En ce moment, la sécurité de tous les enfants qui vont à l’école chaque jour est en jeu.

La KPSM et le bureau du procureur rappellent au public, en particulier aux étudiants, aux parents et aux tuteurs, l’existence d’un décret ministériel actuellement en vigueur qui donne à la police le pouvoir d’agir de manière répressive contre les écarts de conduite des étudiants et de la communauté en général. _AF

