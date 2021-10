Sint Maarten : Un enfant âgé de 4 ans hospitalisé après avoir mangé un gâteau… au cannabis

Le lundi 18 octobre dernier, la police de Philipsburg a reçu un appel du Sint Maarten Medical Center, concernant un enfant âgé de quatre ans qui aurait consommé un gâteau contenant de la marijuana, et qui se trouvait hospitalisé en observation.

Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, il est apparu qu’une femme avait ramené à son domicile un « Space Cake », et pendant un moment d’inattention, l’enfant aurait consommé un morceau du gâteau. Il a été admis en observation à l’hôpital et a reçu des soins, tandis que la suspecte a été interpellée ultérieurement.

Plus tard dans la nuit, le domicile de la femme a été perquisitionné par les forces de l’ordre, qui ont saisi divers objets dans le cadre de l’enquête.

Selon la police, les symptômes associés à la consommation de produits comestibles contenant de la marijuana, sont souvent plus graves que les symptômes ressentis après avoir fumé de la marijuana.