Sint Maarten : Nouveau calendrier de planification pour le projet de reconstruction du terminal de l’aéroport de Juliana

Le conseil d’administration de la société d’exploitation de l’aéroport international Princess Juliana N.V. (PJIAE) a informé ses parties prenantes, le Conseil des ministres, le comité directeur, le Bureau national du projet de redressement (BNIP) et la Banque mondiale de la planification ajustée du projet de reconstruction du terminal de l’aéroport, en raison de travaux supplémentaires inattendus.

Pendant la démolition de l’aérogare, Ballast Nedam International Projects (BNIP) a découvert que la peinture ignifuge, sur la structure en acier intérieure, en raison de l’exposition prolongée à l’eau après les ouragans de 2017, a commencé à s’écailler et à se détériorer. Toutes les poutres en acier doivent être préparées et peintes avec une nouvelle peinture ignifuge. Cette réparation est un élément de sécurité essentiel pour le terminal de l’aéroport et fait partie du code du bâtiment pour protéger les passagers et les employés dans les installations. Le conseil d’administration de PJIAE et le BNIP ont donc élaboré un nouveau plan de projet.

Sur la base de ce nouveau plan, le hall des départs sera terminé avant le début de la saison 2023 – 2024. Le nouveau hall des arrivées et des billets suivra au deuxième trimestre 2024. L’impact net de l’augmentation substantielle de l’étendue des réparations de la peinture ignifuge et des difficultés à trouver une main-d’œuvre suffisante est une prolongation de 7 mois de la durée du projet, d’après un calcul effectué par le BNIP. L’extension et les travaux supplémentaires ont un impact sur le prix de 10 à 15 millions de dollars, ce qui représente 7 à 10 % du budget total du projet de reconstruction de 154,5 millions de dollars, dont 89 millions de dollars pour le contrat principal. Les lots d’équipements, ainsi que les coûts administratifs, constituent la différence. _AF

562 vues totales, 562 vues aujourd'hui