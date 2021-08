SINT MAARTEN : nombre de cas et Vaccination

Encore plus de 200 nouveaux cas la semaine dernière en partie hollandaise

Vendredi dernier, la barre des 3 500 cas cumulés de covid-19 était presque atteinte en partie hollandaise : 3 394 personnes ont été testées positives depuis le début de la pandémie.

La semaine dernière*, 209 nouveaux cas ont été confirmés (en 6 jours) contre 235 la semaine précédente (7 jours), soit un nombre quasiment similaire de nouveaux cas. Depuis le début du mois d’aout, ce sont 624 personnes qui ont été contaminées par la covid-19 en partie hollandaise, un niveau très élevé et jamais atteint jusqu’alors. Les autorités l’expliquent par la présence du variant Delta, beaucoup plus contagieux.

Les autorités ont également déploré le décès de personnes la semaine dernière, ce qui porte à 42 le nombre total de décès. Depuis le début du mois, ce sont 8 personnes qui sont mortes après avoir été infectées par la covid-19.

Vendredi dernier, 15 patients étaient hospitalisés à Philipsburg, 318 personnes étaient en quarantaine car elles étaient des cas contacts. Quant aux nombre de cas actifs, il était de 315 contre 345 six jours plus tôt.

* Selon les derniers bulletins communiqués.

VACCINATION

36,4 % de la population éligible de St Maarten complètement vaccinée contre la covid-19

Alors que la campagne de vaccination contre la covid-19 avait débuté à un rythme très soutenu en partie hollandaise puisqu’en l’espace de pratiquement deux mois et demi, près de 20 900 doses avaient été administrées dont 13 800 de premières, et que ce rythme avait été observé jusqu’à la mi juillet, depuis, on constate un ralentissement de premières doses injectées.

Entre la mi juillet et ce jour, seulement 1 362 premières doses ont été administrées selon les bulletins publiés par le gouvernement de Sint Maarten. Au total à ce jour ce sont 25 043 personnes qui ont reçu une première dose et 22 726 qui sont totalement vaccinées.

L’objectif de Sint Maarten était de vacciner 85 % de sa population éligible, soit 44 100 personnes. Aujourd’hui, 51 % de cet objectif sont atteints.

Cependant, les autorités ont récemment révisé de 10 440 la base de la population éligible, pour la porter à 62 323 personnes (contre 51 884). 36,4 % de cette part de la population présentent un schéma vaccinal complet et 40,2 % ont reçu une première injection.